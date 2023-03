(Di mercoledì 15 marzo 2023) Non solo il. Anche l'è tra le prime otto d'Europa. Dopo l'1 - 0 di San Siro, deciso da un gol di Lukaku, i nerazzurri resistono sullo 0 - 0 al Do Dragao contro ile passano dopo 12 ...

Anche l'ha un'occasione per passare al 22' con Dzeko, fermato da Diogo Costa. Nella ripresa l'soffre, anche se il Porto non crea grandi occasioni da rete. I nerazzurri sono stanchi ma ......00 su Sky Cinema Suspense Una famiglia afroamericana in difficoltà accetta di rifugiarsi nel... Porto -, ore 21:00 su Canale 5 Gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra ...Per molti è stato l'episodio che ha incanalato la sfida del Picco su binari sfavorevoli all'. Passare in vantaggio dopo una manciata di minuti, scardinare subito ilallestito da Semplici a protezione della porta del suo Spezia , molto probabilmente avrebbe cambiato il destino ...

Inter, bunker da urlo: 0-0 col Porto e quarti di Champions conquistati. Zhang: «Adesso il Milan» leggo.it

Non solo il Milan. Anche l’Inter è tra le prime otto d’Europa. Dopo l’1-0 di San Siro, deciso da un gol di Lukaku, i nerazzurri resistono sullo 0-0 al Do Dragao contro il Porto e passano dopo 12 anni ...