Inter ai quarti di finale di Champions League | 0-0 nel ritorno con il Porto I nerazzurri raggiungono il Milan tra le prime 8 d' Europa

L'Inter torna a qualificarsi ai quarti di Champions League dopo 12 anni. La squadra di Inzaghi, dopo il successo dell'andata contro il Porto al Meazza, fornisce una prova di cuore e orgoglio e in Portogallo mantiene invariato il risultato con uno 0-0 per guadagnarsi l'accesso ai quarti, in virtù dell'1-0 maturato a San Siro nella gara d'andata.

Champions: 0-0 col Porto, Inter ai quarti - Calcio Agenzia ANSA

Dopo 12 anni l’Inter rivede i quarti di Champions League. La troupe di Inzaghi in un clima incandescente, gestisce senza sbagliare nulla il gol vittoria realizzato all’andata da Lukaku e grazie anche ...Basta il più classico degli 0-0 all’Inter per staccare il biglietto che porta ai quarti di Champions. In una sfida di Porto che, però, si chiude con il fiatone per gli uomini di Simone Inzaghi, con i ...