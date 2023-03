Intelligenza Artificiale: un mercato in crescita e le sfide per il futuro (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’Intelligenza Artificiale è un settore in rapida crescita, con un valore di mercato stimato in 300 miliardi di dollari entro il 2026. Tuttavia, questa crescita porta con sé preoccupazioni riguardo alla disoccupazione e all’impatto sociale. Il Boom dell’Intelligenza Artificiale e il mercato Italiano L’Intelligenza Artificiale (IA) sta vivendo un momento di forte espansione. Secondo uno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Le professioni del web, chi è il Digital Project Manager Macchinario monitora distanza sociale nei supermercati Suono del coronavirus: tradotta proteina SARS-CoV-2 2020 ecobonus 110%: super bonus edilizia di ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’è un settore in rapida, con un valore distimato in 300 miliardi di dollari entro il 2026. Tuttavia, questaporta con sé preoccupazioni riguardo alla disoccupazione e all’impatto sociale. Il Boom dell’e ilItaliano L’(IA) sta vivendo un momento di forte espansione. Secondo uno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Le professioni del web, chi è il Digital Project Manager Macchinario monitora distanza sociale nei supermercati Suono del coronavirus: tradotta proteina SARS-CoV-2 2020 ecobonus 110%: super bonus edilizia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lorepregliasco : L'intelligenza artificiale è una grande trasformazione. Gli strumenti di AI non servono a rispondere a un quiz, ma… - stefanoepifani : Il problema non è rispondere alla domanda se #ChatGPT ed i suoi epigoni creeranno o distruggeranno posti di lavoro.… - RaiNews : La Corea del Sud investirà circa 210 milioni di euro per creare il più grande centro di produzione di semiconduttor… - tradingestito : L'intelligenza artificiale nel 2030 varrà 8 volte il PIL Italiano? #ai #finanza #italia #economia #chatgpt #openai… - lasvoltait : L’ultima versione dell’intelligenza artificiale alla base di ChatGPT, GTP-4, è in grado di ricevere immagini come i… -