Intelligenza artificiale, la startup che aiuta le aziende a usarla in modo etico (Di mercoledì 15 marzo 2023) Fondata da Diletta Huyskes e Luna Bianchi, Immanence è una società benefit che promuove una nuova cultura dell'innovazione: "Vogliamo contrastare le disuguaglianze"

