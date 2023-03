Intelligenza artificiale, in arrivo 5 nuove professioni (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – In arrivo 5 nuove professioni del futuro legate all’Intelligenza artificiale. I nuovi lavori sono stati individuati da indigo.ai e vanno dal Designer della Conversazione e del Prompt all’Artificial Intelligence Ethicist, dallo specialista del Data Labeling fino a immaginare giardinieri di ultima generazione in grado di ‘conversare’ con le piante grazie a innovativi sistemi di traduzione. La startup che aiuta le aziende a comunicare con i propri utenti utilizzando l’Intelligenza artificiale ne parla nel podcast Talk Magic in compagnia di Mario Moroni, autore di contenuti per le aziende e curatore della produzione di questo podcast, e Sofia Erica Rossi, divulgatrice scientifica e autrice di un saggio che anticipa i mestieri del futuro. “La tecnologia sta ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Indel futuro legate all’. I nuovi lavori sono stati individuati da indigo.ai e vanno dal Designer della Conversazione e del Prompt all’Artificial Intelligence Ethicist, dallo specialista del Data Labeling fino a immaginare giardinieri di ultima generazione in grado di ‘conversare’ con le piante grazie a innovativi sistemi di traduzione. La startup che aiuta le aziende a comunicare con i propri utenti utilizzando l’ne parla nel podcast Talk Magic in compagnia di Mario Moroni, autore di contenuti per le aziende e curatore della produzione di questo podcast, e Sofia Erica Rossi, divulgatrice scientifica e autrice di un saggio che anticipa i mestieri del futuro. “La tecnologia sta ...

