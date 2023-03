Insegnare arti marziali a scuola contro il bullismo. La proposta di Fratelli d’Italia fa discutere (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Provincia di Novara sta offrendo corsi di krav maga, un'arte marziale utilizzata dai servizi segreti israeliani, come parte del progetto antibullismo finanziato dall'amministrazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Provincia di Novara sta offrendo corsi di krav maga, un'arte marziale utilizzata dai servizi segreti israeliani, come parte del progetto antifinanziato dall'amministrazione. L'colo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Insegnare arti marziali a scuola contro il bullismo. La proposta di Fratelli d’Italia fa discutere - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: L'idea di insegnare arti marziali a #scuola contro il #bullismo _ La proposta di una consigliera di Fratelli d'Italia a… - PappaletteraF : RT @Agenzia_Italia: L'idea di insegnare arti marziali a #scuola contro il #bullismo _ La proposta di una consigliera di Fratelli d'Italia a… - loriana34406751 : Mi piace l'idea di insegnare arti marziali ai giovani. No alle armi ma si alla difesa personale. Le polemiche della… - daniele77250845 : @Agenzia_Italia È tutto sbagliato qui! Ci poteva stare insegnare arti marziali per far arrivare AI BULLI valori com… -