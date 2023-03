Ingresso negato a centinaia di tifosi dell’Inter: l’Uefa ha aperto un’inchiesta sul Porto (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ci sarà un’indagine dell’Uefa su quanto accaduto in occasione del ritorno degli ottavi di Champions tra Porto e Inter. Nyon ha comunicato di aver aperto un procedimento dopo che a centinaia di tifosi nerazzurri è stato negato l’accesso allo stadio do Dragao nonostante avessero i biglietti. I filmati sono emersi sui social media prima della gara e mostrano centinaia di tifosi in coda per entrare a do Dragao all’inizio della partita. Il Porto aveva annunciato in giornata che gli spettatori dell’Inter che avevano acquistato i biglietti in altri settori oltre a quello ospiti, anche se attraverso il club, sarebbero stati respinti. Ma l’Inter sostiene che è stato raggiunto un accordo affinché i propri tifosi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ci sarà un’indagine delsu quanto accaduto in occasione del ritorno degli ottavi di Champions trae Inter. Nyon ha comunicato di averun procedimento dopo che adinerazzurri è statol’accesso allo stadio do Dragao nonostante avessero i biglietti. I filmati sono emersi sui social media prima della gara e mostranodiin coda per entrare a do Dragao all’inizio della partita. Ilaveva annunciato in giornata che gli spettatoriche avevano acquistato i biglietti in altri settori oltre a quello ospiti, anche se attraverso il club, sarebbero stati respinti. Ma l’Inter sostiene che è stato raggiunto un accordo affinché i propri...

