Inferno per Napoli-Eintracht: insulti, urla e il gesto choc sull'auto della polizia | Video (Di mercoledì 15 marzo 2023) Napoli messa a ferro e fuoco dagli ultrà. Quello che più si temeva è avvenuto, con i tifosi tedeschi dell'Eintracht che hanno scatenato il panico a piazza del Gesù, entrando a contatto con le forze dell'ordine perché provavano a forzare il blocco per raggiungere i napoletani. Oltre al caos generale e al lancio di fumogeni, è stato dato fuoco a un'auto della polizia. Una follia che era annunciata, con una folta rappresentanza dei circa 600 tifosi tedeschi che già in mattinata avevano aggredito per le vie del centro molti residenti, strappando anche le bandiere del Napoli che incontravano lungo il cammino. Probabile che agli scontri abbiano partecipato anche alcuni sostenitori azzurri, che sono entrati in azione a volto coperto da caschi in via Calata Trinità Maggiore, nel cuore del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023)messa a ferro e fuoco dagli ultrà. Quello che più si temeva è avvenuto, con i tifosi tedeschi dell'che hanno scatenato il panico a piazza del Gesù, entrando a contatto con le forze dell'ordine perché provavano a forzare il blocco per raggiungere i napoletani. Oltre al caos generale e al lancio di fumogeni, è stato dato fuoco a un'. Una follia che era annunciata, con una folta rappresentanza dei circa 600 tifosi tedeschi che già in mattinata avevano aggredito per le vie del centro molti residenti, strappando anche le bandiere delche incontravano lungo il cammino. Probabile che agli scontri abbiano partecipato anche alcuni sostenitori azzurri, che sono entrati in azione a volto coperto da caschi in via Calata Trinità Maggiore, nel cuore del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertoBagnai : C’è solo una cosa, a mia esperienza, che esiste solo in Italia: il giornalismo sciatto, vuoto, sciacallo, non infor… - nelloscavo : #Ucraina La battaglia per #Bakhmut “Inferno assoluto” Quel che resta del centro urbano può segnare una svolta nel c… - maryfagi : RT @AlbertoBagnai: C’è solo una cosa, a mia esperienza, che esiste solo in Italia: il giornalismo sciatto, vuoto, sciacallo, non informativ… - antbar12 : @MarioFurore @M5S_Europa Bella fregatura, circa 40000 euro a cranio per avere la casa che puzza di muffa. Siete geniali. Andate all'inferno. - giuslit : RT @AlbertoBagnai: C’è solo una cosa, a mia esperienza, che esiste solo in Italia: il giornalismo sciatto, vuoto, sciacallo, non informativ… -