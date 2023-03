Industria Italiana Autobus | il dossier nelle mani del Ministro Salvini

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina il segretario provinciale della Lega Salvatore Vecchia ha incontrato ilMatteoin occasione dell’avvio dei lavori per la realizzazione della galleria Alta Velocità di Ponte. Durante l’incontro sono state affrontate alcune priorità che interessano l’Irpinia tra cui Ofantina ter edi Flumeri. Il, a cui il sindaco di Cassano ha consegnato un analitico, ha mostrato grandissima attenzione, preannunciando che a breve sarà in Irpinia per visitare lo stabilimento di Flumeri. In occasione dell’incontro, a cui hanno partecipato il segretario regionale on. Grant e tutta la deputazione campana della Lega, si è discusso dell’organizzazione dei prossimi Stati Generali del ...