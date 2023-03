Indignazione solo se fa comodo, Luca e Paolo sotterrano la sinistra: "E questa vignetta?" (Di mercoledì 15 marzo 2023) La sinistra si indigna ogni tre per due, ma solo quando le fa comodo. L'ultimo caso è quello della vignetta apparsa ieri sul Fatto quotidiano a firma dell'illustratore Francesco Federighi: una caricatura di Elly Schlein a dir poco feroce ma, per l'appunto, una caricatura che per definizione "della Treccani", fanno notare Luca e Paolo nel corso di Dimartedì su La7, è un ritratto che accentua in modo ridicolo l'aspetto del soggetto. Per il Pd e vari esponenti della sinistra però non si può fare la caricatura della neo segretaria dem. "Finirà che le vieteranno", scherzano ma non troppo i due comici che passano in rassegna le vignette più dissacranti ed "estreme" del recente passato che, quando prendevano di mira esponenti avversari, non provocavano la sdegnata reazione ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Lasi indigna ogni tre per due, maquando le fa. L'ultimo caso è quello dellaapparsa ieri sul Fatto quotidiano a firma dell'illustratore Francesco Federighi: una caricatura di Elly Schlein a dir poco feroce ma, per l'appunto, una caricatura che per definizione "della Treccani", fanno notarenel corso di Dimartedì su La7, è un ritratto che accentua in modo ridicolo l'aspetto del soggetto. Per il Pd e vari esponenti dellaperò non si può fare la caricatura della neo segretaria dem. "Finirà che le vieteranno", scherzano ma non troppo i due comici che passano in rassegna le vignette più dissacranti ed "estreme" del recente passato che, quando prendevano di mira esponenti avversari, non provocavano la sdegnata reazione ...

