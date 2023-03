Indian Wells | Sinner vola ai quarti | battuto Wawrinka in due set

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : Jannik #Sinner è il primo italiano nella storia ad avanzare ai QF di Indian Wells in un torneo tradizionalmente poco favorevole per noi. - Gazzetta_it : Sì, #Sinner! Sei nei quarti di #IndianWells: Wawrinka battuto in due set - Agenzia_Ansa : Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, esse… - blasradio : 1/4 final INDIAN WELLS ??: ALCARAZ ???? - Auger-Aliassime ???? Taylor Fritz ???? - Sinner ???? DAVIDOVICH ???? Medvedev ???? Norrie ???? - Tiafoe ???? - Francy727406661 : RT @fanpage: Grandissimo Jannik! ???? -

Jannik Sinner ha conquistato i quarti di finale disuperando lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6 - 1, 6 - 4. Domani la sfida con il campione in carica Taylor Fritz, testa di serie numero 4 del torneo.Battuto 6 - 1, 6 - 4. Domani la sfida con il campione in carica Taylor ...(CALIFORNIA) - Per la prima volta in carriera Jannik Sinner conquista i quarti di finale di. Nella notte italiana, infatti, il 21enne di San Candido ha battuto lo svizzero ...

Sì, Sinner! Sei nei quarti di Indian Wells: Wawrinka battuto in due set La Gazzetta dello Sport

Rimangono in otto ad avanzare ancora pretese per portarsi a casa il WTA 1000 di Indian Wells. Cemento californiano che continua a portare bene ad Iga Swiatek, che rende un gioco da ragazzi la sfida co ...Una prima volta assai gradita. Jannik Sinner ha sconfitto negli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6-1 6-4 e per la prima volta in carriera ...