Indian Wells di Tennis, Sinner ai quarti: "Felice di essere ancora in corsa" (Di mercoledì 15 marzo 2023) Jannik Sinner si qualifica per la prima volta in carriera ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells 2023. Il 21enne altoatesino, numero 13 del mondo e 11 del seeding, supera il 37enne svizzero Stan Wawrinka, numero 100 del ranking Atp ma ex numero 3, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora e 39 minuti. Sinner sfiderà ai quarti lo statunitense Taylor Fritz, campione in carica a Indian Wells, numero 5 del mondo e quarta testa di serie. "Il punteggio è bugiardo. Penso che entrambi abbiamo giocato molto bene, ci sono stati molti scambi lunghi, lui mi è sempre stato molto vicino" ha detto Sinner dopo la vittoria. Il 21enne, che ha salvato otto palle break su nove, ha ammesso di essere stato anche un po' ...

