Indian Wells 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 16 marzo con Sinner (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il programma e gli orari di giovedì 16 marzo 2023 per quanto riguarda il torneo di Indian Wells 2023. Nel deserto californiano vanno in scena i match di quarti di finale della parte alta dei rispettivi tabelloni. In campo anche Jannik Sinner, che contenderà al campione uscente Taylor Fritz un posto tra i migliori 4. Ecco il programma completo del campo centrale: STADIUM 1: Ore 19.00 – Muchova vs (10) Rybakina A seguire – (1) Swiatek vs Cirstea Non prima delle 23.00 – (4) Fritz vs (10) Sinner Non prima delle 2.00 – (1) Alcaraz vs (8) Auger-Aliassime

