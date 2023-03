Indian Wells 2023, Jannik Sinner vola ai quarti di finale: affronterà Fritz (Di mercoledì 15 marzo 2023) Continua il cammino glorioso di Jannik Sinner ad Indian Wells 2023. Il tennista italiano ha conquistato meritatamente il passaggio del turno dopo aver regolato Stan Wawrinka con il punteggio di 6-1, 6-4. Una gara sostanzialmente senza storie, con l’altoatesino che ha dominato concedendo quindi solo cinque game complessivi. Ai quarti di finale, Sinner dovrà affrontare ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Continua il cammino glorioso diad. Il tennista italiano ha conquistato meritatamente il passaggio del turno dopo aver regolato Stan Wawrinka con il punteggio di 6-1, 6-4. Una gara sostanzialmente senza storie, con l’altoatesino che ha dominato concedendo quindi solo cinque game complessivi. Aididovrà affrontare ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : Jannik #Sinner è il primo italiano nella storia ad avanzare ai QF di Indian Wells in un torneo tradizionalmente poco favorevole per noi. - SuperTennisTv : ???? Jannik c’è! E per la prima volta in carriera stacca il pass dei quarti di finale a Indian Wells! ??? #Sinner sup… - Gazzetta_it : Sì, #Sinner! Sei nei quarti di #IndianWells: Wawrinka battuto in due set - glooit : Tennis: Indian Wells, Sinner vola ai quarti leggi su Gloo - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: ???????????????????? ?????????????????? ?????? L'azzurro batte Wawrinka e raggiunge per la prima volta i quarti a Indian Wells ???????? #Eurospor… -