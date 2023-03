Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Accordo #SaudiArabia #Iran, credo sia la notizia più importante e meno trattata dai nostri media Export di… - fdragoni : #Cina e #India vanno a carbone per produrre anche ciò che servirebbe alle nostre costosissime auto elettriche che s… - Nicola_Venezia : RT @michele_geraci: Accordo #SaudiArabia #Iran, credo sia la notizia più importante e meno trattata dai nostri media Export di #Petrolio d… - fisco24_info : India: accordo tra un bigamo e le sue due mogli: L'uomo starà 3 giorni con l'una e 3 con l'altra, domenica single - fisco24_info : India: accordo tra un bigamo e le sue due mogli: L'uomo starà 3 giorni con l'una e 3 con l'altra, domenica single -

L'è stato ratificato da un mediatore del tribunale di famiglia di Gwalior, l'avvocato Harish Dewan, che ha precisato di averlo accettato perché, anche se inla bigamia è vietata dalla ......e, ponendo così le basi 'per l'approvazione finale' degli aiuti Fmi. In una nota l'organizzazione internazionale conferma che il prossimo 20 marzo dovrebbe giungere l'approvazione dell'...Se non che giudico esplosivo l'bilaterale Iran - Arabia Saudita con la mediazione cinese e ... C'è Opec+, il ruolo degli Emirati Arabi Uniti, l'che gioca due partite, ma sempre ancorata ...

Meloni: relazioni Italia-India ora partenariato strategico. Gandhi patriota come Mazzini Il Sole 24 ORE

Ci risiamo. Tra i due numeri uno dell'Unione europea, Charles Michel (Consiglio Ue) e Ursula von der Leyen (Commissione Ue), è di nuovo ...L’accordo si distingue per essere una rara incursione negli Stati Uniti da parte di un gruppo indiano, al di fuori del settore dei farmaci generici non di marca. “Deuruxolitinib è un potenziale ...