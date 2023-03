Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Accordo #SaudiArabia #Iran, credo sia la notizia più importante e meno trattata dai nostri media Export di… - fdragoni : #Cina e #India vanno a carbone per produrre anche ciò che servirebbe alle nostre costosissime auto elettriche che s… - GokuForzaMilan : RT @MediasetTgcom24: India, accordo tra un bigamo e le due mogli: avrà la domenica 'libera' #india #bigamo #matrimonio - MediasetTgcom24 : India, accordo tra un bigamo e le due mogli: avrà la domenica 'libera' #india #bigamo #matrimonio - laregione : India, accordo tra un bigamo e le sue due mogli -

...non era stato denunciato L'è stato ratificato da un mediatore del tribunale di famiglia di Gwalior, l'avvocato Harish Dewan, che ha precisato di averlo accettato perché, anche se inla ...L'è stato ratificato da un mediatore del tribunale di famiglia di Gwalior, l'avvocato Harish Dewan, che ha precisato di averlo accettato perché, anche se inla bigamia è vietata dalla ...L'è stato ratificato da un mediatore del tribunale di famiglia di Gwalior, l'avvocato Harish Dewan, che ha precisato di averlo accettato perché, anche se inla bigamia è vietata dalla ...

India: accordo tra un bigamo e le sue due mogli Agenzia ANSA

In molti ci stanno pensando, da Stellantis, a Renault e Volkswagen. Ed è in questo scenario, e sulla scia del recente rilancio dei negoziati tra India e Ue per un accordo globale di libero scambio, ...In India la bigamia è reato. Per questo sui media del Paese ha trovato grande spazio la notizia dell'accordo raggiunto tra un ingegnere informatico e le due donne che ha sposato, nascondendo all'una l ...