Incredibile Ibrahimovic | a 41 anni torna nella nazionale della Svezia

Prima il ritorno in campo con il Milan , poi quello con la nazionale svedese. Zlatan Ibrahimovic continua a stupire. A 41 anni, il centravanti del Milan è stato convocato per le prossime partite della nazionale svedese contro Belgio e Azerbaigian il 24 e 27 ...

Prima il ritorno in campo con il Milan, poi quello con la nazionale svedese. Zlatan Ibrahimovic continua a stupire. A 41 anni, il centravanti del Milan è stato convocato per le prossime partite della ...Ibrahimovic convocato dalla Svezia – Milanlive.it Il ct Jesse Anderso ha dichiarato di esser sempre in contatto con l’attaccante e che ora si sente bene. Ancora un traguardo incredibile per Ibra, che ...