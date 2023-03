(Di mercoledì 15 marzo 2023) Aiil «» disegnato dalnon va bene. Cgil, Cisl e Uil escono dall'a Palazzo Chigi con una posizione contraria sulla legge delega e promettono battaglia valutando forme di mobilitazione. Ma per Palazzo Chigi, che definisce la riforma fiscale una «vera rivoluzione», il «dialogo è aperto». Per cominciare, un elemento sembra non andare giù ai, quello dell'assenza del confronto: non si può pensare che basti «un'informativa parziale- è il ragionamento di Cgil, Cisl e Uil- per giunta a 48 ore dal consiglio dei ministri». «Abbiamo posto una questione legata all'inadeguatezza del metodo, del dialogo e del confronto - dice il segretario della Cisl Luigi Sbarra - non si può, a poche ore dal consiglio dei ministri, convocare le parti sociali e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sindacati critici sulla riforma fiscale. Cgil: 'Male l'incontro con il governo sul merito e sul metodo'. Cisl: 'Pro… - repubblica : Fisco, incontro governo-sindacati 'andato male'. Anche la Cisl 'pronta a mobilitazione' - GraziaLuciaTos2 : RT @tempoweb: Incontro sindacati-#governo, fumata nera sul 'nuovo fisco' #15marzo #iltempoquotidiano #riformafiscale - tempoweb : Incontro sindacati-#governo, fumata nera sul 'nuovo fisco' #15marzo #iltempoquotidiano #riformafiscale… - barbycristallo : RT @cislscuola: In attesa che si concluda l’incontro dell’Amministrazione con i sindacati e la delegazione dei manifestanti ?@CislNazionale… -

L'Aquila. Ibocciano la riforma del fisco presentata dal governo nell'a Palazzo Chigi. Cgil, Cisl e Uil sono pronti a valutare 'iniziative di mobilitazione da mettere in campo se il governo non ...Per ici sono la vice segretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, il leader della ... L'con il governo "non è andato bene né sul merito né sul metodo. È mancato il coinvolgimento ...Scelte e tempi del Governo Le tempistiche, annunciate ieri dai rappresentanti del Governo' nell'con isulla riforma fiscale 'prevedono l'adozione dei decreti delegati - che ...

Riforma fiscale, il Governo: favorirà il rientro di capitali. Giudizio negativo di Cgil e Cisl Il Sole 24 ORE

Al momento i sindacati - Cgil Cisl e Uil - escono dal confronto con ... delega e dei successivi provvedimenti attuativi", così in una nota Palazzo Chigi, dopo l'incontro con Cgil Cisl Uil, nel ...Un incontro che i sindacati hanno definito un’«informativa» e non un confronto «vero». Scrive Enrico Marro: Metodo a parte, a Cgil, Cisl e Uil non piace la filosofia che ispira la riforma: troppo ...