Incidente tra auto e moto in via dei Romagnoli: morto un ragazzo, alla guida dell'auto un vigile urbano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi, 15 marzo, a Dragona, in via dei Romagnoli, all'altezza del fast food Mc Donald's. Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 18:00 tra un'auto e uno scooter ed è stato violentissimo, tanto da provocare la morte del conducente del ciclomotore, un ragazzo. Sotto shock il conducente dell'autovettura, un agente della polizia locale di Roma Capitale, in quel momento non in servizio. Incidente mortale a Dragona Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare il ragazzo con il defibrillatore e poi con il massaggio cardiaco, senza però riuscirci. Il giovane è deceduto poco dopo. Le ferite riportate a causa dell'Incidente erano troppo gravi. È stato soccorso anche il ...

