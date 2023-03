Incidente sul lavoro a Roma | si stacca un tramezzo e colpisce in pieno un operaio

(Di mercoledì 15 marzo 2023). Unsulche ha rischiato di tramutarsi in una tragedia, nella Capitale, avvenuto nella giornata di oggi, mercoledì 15 marzo 2023, nei pressi dello Stadio dei Marmi. Paura ed apprensione per le condizioni di undi circa 40 anni, coinvolto nella caduta di unache lo avrebbe preso in, all’altezza del torace. Per fortuna, le sue condizioni non sembrano gravi, ora è ricoverato in ospedale. Caos sulla tangenziale est, chiusa la galleria tra Lanciani e Tiburtina: traffico, code e disagisul: sfiorato il dramma Una giornata, quella di oggi, in cui si è sfiorato un dramma sul. Il fatto è accaduto nella mattinata odierna, mercoledì 15 marzo 2023, allo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Il jet russo Su-27 Flanker vola davanti al drone americano Reaper MQ-9 danneggiandone l’elica. La ricostruzione del… - RaiNews : L'uomo, 63 anni, è precipitato dal ponteggio di un cantiere edile a Luni, in provincia di La Spezia - putino : Il Cremlino non ha nulla da aggiungere alla dichiarazione del Ministero della Difesa russo di ieri sul drone americ… - Vafankulu_Euru : RT @EnricoFaraboll1: RETROSCENA - Dopo l'incidente sul Mar Nero tra i caccia russi e il drone Usa, un gruppo di marinai russi è riuscito a… - NemNemecsek : RT @PaoloBorg: Un ufficiale statunitense ha detto che l'incidente sul Mar Nero dimostra una grave carenza di competenze da parte dei piloti… -

L'è avvenuto intorno a mezzogiorno eposto è accorsa l'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine. La donna è stata soccorsa e trasportata in codice rosso - il più grave - all'ospedale ...MisteriosoMar Nero: Jet russo e drone USA si scontrano Nello spazio aereo internazionaleMar Nero si sono scontrati un caccia russo e un veicolo militare statunitense senza pilota ,...ACATE, 15 MAR Un uomo di 91 anni, Antonino Campo, è morto vittima di undomestico ad Acate. Il pensionato aveva preso in mano, com'era solito fare, un trapano per ...chiamato i soccorsi e...

Incidente sul lavoro in Liguria, elettricista muore cadendo da un'impalcatura RaiNews

MASER (TREVISO) - Terribile incidente oggi, 15 marzo, intorno poco dopo le 13. In via Sacconi a Maser l'impatto tra una bicicletta e un'auto. Gravissimo il ciclista, portato in ospedale con un trauma ...Morgan Freeman (85 anni), conosciuto in tutto il mondo per i tanti ruoli interpretati, è salito sul palco con Margot Robbie ... Il timore è che la situazione possa essersi aggravata. L'incidente nel ...