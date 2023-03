Incidente per Gianna Nannini | “Urlo terribile e svenimento” | Corsa in ospedale

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Unha colpito. Si tratta di un evento che le ha cambiato la vita. Dita mutilate e panico per la cantante.non è solo una delle cantanti più celebri del panorama italiano ma è anche una vera e propria icona rock della musica. La sua carriera è costellata da grandissimi successi come Bello e impossibile, Meravigliosa creatura e Sei nell’anima che rimarranno dei pilastri della canzone nostrana apprezzati anche dai più giovani. Qualche tempo fa lasi è resa involontaria protagonista di uno “scandalo” per essere rimasta incinta all’età di 54 anni. La donna ha dato alla luce sua figlia Penelope nel 2010 a Londra, luogo in cui vive da svariati anni per sentirsi libera di girare senza essere riconosciuta. ...