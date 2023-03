(Di mercoledì 15 marzo 2023). Unadiversa in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni dopo uncon ilavvenuto sabato (11 marzo) nel tardo pomeriggio a. La donna si trovava sul mezzo insieme al marito trentasettenne e stava percorrendo la strada principale che porta al comprensorio sciistico dei Piani di Bobbio, quando qualcosa è andato storto e il mezzo si è ribaltato. Le cause che hanno portato all’non sono ancora state chiarite. I soccorsi sono intervenuti quando delle auto di passaggio hanno lanciato l’allarme. Sul posto oltre all’ambulanza e all’auto medica è stato necessario anche il supporto aereo di due elicotteri. Ad avere la peggio è stata la moglie, trasportata a Bergamo in codice giallo e che ora si trova in coma ...

...Costiera perlustrano in lungo ed in largo il tratto di mare mentre operatori Vigilfuoco cone ... Davanti al Gip del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, è fissato l'probatorio nell'...1' di lettura 02/03/2023 -questa mattina sugli impianti sciistici di Frontignano di Ussita per un giovane di ... ha perso improvvisamente il controllo delcon cui si stava spostando e ...Un'ambulanza del 118 Si ribalta col, 31enne a Torrette. L'stamattina poco dopo le 10 a Frontignano di Ussita. Il ragazzo era lungo Le Saliere quando all'improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il ...

Incidente in quad nel weekend a Valtorta, grave trentacinquenne di Petosino BergamoNews.it

Il mezzo di trasporto è stato regalato ai volontari dalla famiglia di Stefano Carrer, morto in montagna nel 2019 ...Il ragazzo, per motivi in corso di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo del quad con cui si stava spostando e nella manovra è stato scaraventato rovinosamente a terra, procurandosi dive ...