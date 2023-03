Incidente drone nel Mar Nero, ambasciatore russo attacca USA: “É stata una provocazione” (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’Incidente del drone americano nel Mar Nero sta sollevando non poche tensioni tra USA e Russia. “L’attività inaccettabile delle forze armate statunitensi nelle immediate vicinanze dei nostri confini è motivo di preoccupazione”. Lo ha affermato l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, in un commento diffuso dall’ambasciata. Incidente drone americano nel Mar Nero, l’accusa di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’delamericano nel Marsta sollevando non poche tensioni tra USA e Russia. “L’attività inaccettabile delle forze armate statunitensi nelle immediate vicinanze dei nostri confini è motivo di preoccupazione”. Lo ha affermato l’negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, in un commento diffuso dall’ambasciata.americano nel Mar, l’accusa di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Misterioso incidente aereo tra una coppia di caccia russi Su-27 ed un drone americano 'Reaper' sul Mar Nero. Uno de… - putino : Nel Mar Nero è avvenuto un non meglio precisato incidente che ha coinvolto un drone Reaper di fabbricazione statuni… - putino : Il Ministero della Difesa russo ha commentato in questo modo l'incidente riguardante l'abbattimento di un drone MQ-… - FioreFio4 : RT @Uni91070952: Non farti ingannare La presunta 'collisione' tra un jet da combattimento russo SU-27 e un drone MQ9 Reaper dell'aeronautic… - ErMarchese72 : RT @OrtigiaP: Il ministero ha notato che l’UAV volava con i suoi transponder spenti mentre si dirigeva verso il confine con la Russia; il C… -