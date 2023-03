INAF di Torino | Concorso per 3 Funzionari Amministrativi

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 15 marzo 2023) L’Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astrofisico diha indetto unPubblico per la ricerca di 3di Amministrazione V Livello. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno e determinato per la durata di due anni. Il Bando é rivolto a Persone con laurea magistrale in materie tecniche o scientifiche, che abbiamo maturato esperienza nella mansione, con ottima conoscenza della lingua inglese e di più moderni sistemi informatici di ricerca scientifica. Bando diSi comunica che l'Istituto nazionale di astrofisica ()-Osservatorio astrofisico di, bandiscepubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di tre unità di personale con profilo di ...