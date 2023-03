In Spagna per evitare l’arresto: pusher-latitante di Acilia catturato all’aeroporto di Fiumicino (Di mercoledì 15 marzo 2023) Fiumicino – Si era rifugiato in Spagna per sfuggire al mandato di arresto europeo, in cui viveva sotto falso nome e con documenti falsi. Ma la Polizia spagnola è riuscita a rintracciarlo, grazie al raccordo informativo operato dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale Polizia Criminale della Polizia di Stato. Secondo quanto emerso, è stato rintracciato prima all’aeroporto di Madrid, mentre era in procinto di prendere un volo per Santo Domingo, e poi a San Antonio de Benageber. E’ proprio qui che Fabrizio Capogna, 39 anni, è stato arrestato, dando esecuzione al mandato di arresto europeo dell’Autorità Giudiziaria Capitolina. Capogna, lunedì scorso, è atterrato all’aeroporto di Fiumicino. Ad attenderlo c’era personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 marzo 2023)– Si era rifugiato inper sfuggire al mandato di arresto europeo, in cui viveva sotto falso nome e con documenti falsi. Ma la Polizia spagnola è riuscita a rintracciarlo, grazie al raccordo informativo operato dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale Polizia Criminale della Polizia di Stato. Secondo quanto emerso, è stato rintracciato primadi Madrid, mentre era in procinto di prendere un volo per Santo Domingo, e poi a San Antonio de Benageber. E’ proprio qui che Fabrizio Capogna, 39 anni, è stato arrestato, dando esecuzione al mandato di arresto europeo dell’Autorità Giudiziaria Capitolina. Capogna, lunedì scorso, è atterratodi. Ad attenderlo c’era personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile ...

