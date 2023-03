In crisi di astinenza da cocaina appena nata, la scoperta su una bimba a Lecce (Di mercoledì 15 marzo 2023) Era dovuto a una crisi di astinenza da cocaina il pianto di una bambina nata alcuni giorni all’ospedale di Galatina, nel Leccese, che ha fatto subito insospettire i medici. nata con u parto cesareo, la piccola aveva da subito manifestato sintomi che secondo i medici sono da attribuire una crisi legata a sostanze stupefacenti. Le verifiche sulla mamma e la bambina che piangeva a dirotto senza riuscire mai a fermarsi hanno portato le prime conferme. A quel punto la neonata è stata trasferita all’Unità di terapia intensiva dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è iniziata la cura che le ha permesso di superare la crisi e allontanare ogni rischio. La bambina ora potrebbe finire in un istituto di Ostuni, nel Brindisino, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 marzo 2023) Era dovuto a unadidail pianto di una bambinaalcuni giorni all’ospedale di Galatina, nelse, che ha fatto subito insospettire i medici.con u parto cesareo, la piccola aveva da subito manifestato sintomi che secondo i medici sono da attribuire unalegata a sostanze stupefacenti. Le verifiche sulla mamma e la bambina che piangeva a dirotto senza riuscire mai a fermarsi hanno portato le prime conferme. A quel punto la neoè stata trasferita all’Unità di terapia intensiva dell’ospedale Vito Fazzi di, dove è iniziata la cura che le ha permesso di superare lae allontanare ogni rischio. La bambina ora potrebbe finire in un istituto di Ostuni, nel Brindisino, ...

