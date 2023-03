In Crimea bambini imparano ad assemblare fucili a scuola [VIDEO] (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un bambino e una bambina impegnati in una gara di velocità per assemblare fucili in un'aula scolastica. Le immagini appaiono in un VIDEO diffuso oggi dall'agenzia stampa russa Ria Novosti, che illustra l'educazione militare nelle scuole della Crimea occupata. L'articolo In Crimea bambini imparano ad assemblare fucili a scuola VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un bambino e una bambina impegnati in una gara di velocità perin un'aula scolastica. Le immagini appaiono in undiffuso oggi dall'agenzia stampa russa Ria Novosti, che illustra l'educazione militare nelle scuole dellaoccupata. L'articolo Inad

