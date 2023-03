In concorso | “Subuk” | “Amore mio” | “A cup of coffee and new shoes on”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) I primi tre film inal Bergamo Film Meeting sono interessanti e ottengono l’attenzione del pubblico. Lo dimostrano le sessioni di Q&A con i registi dove emergono commenti e domande attente alla lettura dei film. “”, di Jacek Lusinski, è un film polacco ispirato a fatti realmente accaduti, che narra la vicenda di una ragazza, madre di un bimbo autistico; in particolare i sacrifici e la sua determinazione nella lotta contro la burocrazia e l’insensibilità, fino a indurre cambiamenti cruciali nel sistema educativo polacco post comunista. Maryska, che non vorrebbe saperne di partorire, scopre di avere un figlio affetto da autismo e di doverlo crescere completamente sola. Cerca in tutti i modi di proseguire gli studi universitari e quindi di inserirlo all’asilo, scoprendo che viene rifiutato e l’unica proposta del sistema è l’istituto per ...

Il primo film della mostradella 41.ma edizione del Bergamo Film Meeting è "", del regista polacco Jacek Lusinski. E' l'ultimo lavoro dei produttori di "Carte Blanche", "The Last Family" e del film candidato all'...Il primo film della mostradella 41.ma edizione del Bergamo Film Meeting è "", del regista polacco Jacek Lusinski. E' l'ultimo lavoro dei produttori di "Carte Blanche", "The Last Family" e del film candidato all'...

BERGAMO FILM MEETING 41 - "Subuk" CinemaItaliano.Info

Al via la 41esima edizione. Oggi (11 marzo) alle 14.30 la retrospettiva dedicata a Stuhr. In concorso anche Lusinski ...