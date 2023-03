In attesa di Rocco Schiavone 5, le prime quattro stagioni su RaiPlay e non solo: il 27 marzo c’è un’anteprima (Di mercoledì 15 marzo 2023) In attesa di Rocco Schiavone 5, nuova stagione della serie dedicata al ruvido vicequestore creato da Antonio Manzini e interpretato magistralmente da Marco Giallini, RaiPlay offre le prime quattro stagioni (una coproduzione Rai Fiction-Cross Productions-Beta Film) per ripercorrere la vicenda ed essere pronti a tutte le novità. Rocco Schiavone 5 debutta su Rai2 e Rai Italia da mercoledì 29 marzo. E le novità non finiscono qui. Da lunedì 27 marzo il primo episodio della nuova stagione sarà disponibile in anteprima, sempre su RaiPlay. Vicequestore ad Aosta, dove è stato trasferito per motivi disciplinari, Rocco Schiavone è un uomo con un senso ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) Indi5, nuova stagione della serie dedicata al ruvido vicequestore creato da Antonio Manzini e interpretato magistralmente da Marco Giallini,offre le(una coproduzione Rai Fiction-Cross Productions-Beta Film) per ripercorrere la vicenda ed essere pronti a tutte le novità.5 debutta su Rai2 e Rai Italia da mercoledì 29. E le novità non finiscono qui. Da lunedì 27il primo episodio della nuova stagione sarà disponibile in anteprima, sempre su. Vicequestore ad Aosta, dove è stato trasferito per motivi disciplinari,è un uomo con un senso ...

