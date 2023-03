Imprese:Canè,servono incentivi per fusioni imprese familiari (Di mercoledì 15 marzo 2023) "Introdurre delle agevolazioni fiscali per le imprese a proprietà familiare che si accorpano e si fondono per far crescere la dimensione e poter competere con successo sui mercati internazionali". Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) "Introdurre delle agevolazioni fiscali per lea proprietà familiare che si accorpano e si fondono per far crescere la dimensione e poter competere con successo sui mercati internazionali". Lo ...

Imprese:Canè,servono incentivi per fusioni imprese familiari Incentivare con opportune agevolazioni fiscali fusioni e accorpamenti tra queste aziende - ha sottolineato Canè - favorirebbe la nascita di gruppi o imprese di maggiori dimensioni in grado di ...