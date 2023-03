Impiantisti | 5 incontri sul territorio su Dichiarazione di Conformità | F-Gas e gestione rifiuti

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 15 marzo 2023) L’installatore, nella sua attività, è tenuto a rispettare un ampio insieme di regole e normative, documentali e procedurali, dalladiagli obblighi formativi (quali ad esempio i percorsi formativi FER e il Patentino F-Gas che per molte imprese scadrà nel corrente anno), all’accatastamento e alla denuncia degli impianti fino alla correttadei. Un labirinto di regole che spesso non sono chiare o sono poco note a clienti e operatori del settore, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di entrambi. Per fare chiarezza e approfondire le tematiche, l’Areaca di Confartigianato Imprese Bergamo organizza un ciclo di cinque seminari gratuiti e itineranti suldella provincia, per sciogliere tutti i dubbi in merito sulle ...