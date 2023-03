Immortale Ibrahimovic | convocato in Nazionale a 41 anni

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Zlatannon ha intenzione di fermarsi. L’attaccante svedese è reduce da un lungo stop, nelle ultime partite è rientrato in campo con la maglia del Milan e si candida ad una seconda parte di stagione di ottimo livello. E’ ancora in grado di dare tanto al mondo del calcio, si allena con grande professionalità e in campo riesce a fare ancora la differenza. Lo svedese, all’età di 41, è pronto a tornare in. Il Ct Jan Andersson l’haper le sfide contro Belgio e Azerbaigian, valide per le qualificazioni a Euro 2024.torna indopo un anno e avrà il compito di trascinare la squadra verso importanti obiettivi. Foto di Christine Olsson / Ansa“Anche se non può giocare titolare, potrebbe dare molto in termini di personalità e di leadership”, ...

Una carriera da immortale. Zlatan Ibrahimovic si prepara ad abbattere altri record. Il ct della nazionale svedese Janne Anderson ha infatti deciso di convocare l'attaccante per le sfide contro Belgio e Azerbaijan. Il c.t. della nazionale svedese Jan Andersson l'ha convocato per le sfide contro Belgio e Azerbaigian, valide per le qualificazioni a Euro 2024. Zlatan torna in nazionale dopo un anno.

