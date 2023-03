Immigrati portati in Italia da Wagner: cosa c’è di vero? (Di mercoledì 15 marzo 2023) cosa c'è di vero dietro l'ipotesi che dietro gli Immigrati giunti in Italia ci sia la brigata Wagner come sostiene Crosetto? L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. Leggi su lucascialo (Di mercoledì 15 marzo 2023)c'è didietro l'ipotesi che dietro gligiunti inci sia la brigatacome sostiene Crosetto? L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luca_Scialo81 : Immigrati portati in Italia da Wagner: cosa c'è di vero? - Luca_Scialo81 : Immigrati portati in Italia da Wagner: cosa c'è di vero? - AmarisCartis : @FrancescoLollo1 @FrancescoLollo1 te li sei portati a casa i 500.000 immigrati? - Taurus954 : Ci vivo in mezzo da 40 anni, e sempre piú capisco l'insofferenza che i coloni americani provavano per gli immigrati… - shamir1199 : @CColantuomo @fratotolo2 e fanno quello perché sono immigrati o semplicemente perché sono poveri lasciati a se stes… -