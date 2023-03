Ilary Blasi nuda nella vasca da bagno: la foto bollente (che non è sfuggita a Totti) (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilary Blasi negli ultimi mesi non ha fatto altro che far parlare di sé: un suo scatto nella vasca da bagno (che non è sfuggito affatto a Totti) ha fatto il giro del web. Era luglio del 2022 quando si iniziò a diffondere la notizia che nessuno si sarebbe aspettato di ricevere: parliamo ovviamente della separazione di Ilary Blasi da Francesco Totti.I due sembravano una coppia inossidabile, eppure alla fine la realtà si è rivelata ben diversa. Non molto tempo fa, è comparsa sui social una foto della conduttrice nella vasca da bagno e, a quanto, pare lo scatto non è sfuggito affatto al suo ex marito. Era il lontanissimo 2002 quando Ilary ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 15 marzo 2023)negli ultimi mesi non ha fatto altro che far parlare di sé: un suo scattoda(che non è sfuggito affatto a) ha fatto il giro del web. Era luglio del 2022 quando si iniziò a diffondere la notizia che nessuno si sarebbe aspettato di ricevere: parliamo ovviamente della separazione dida Francesco.I due sembravano una coppia inossidabile, eppure alla fine la realtà si è rivelata ben diversa. Non molto tempo fa, è comparsa sui social unadella conduttricedae, a quanto, pare lo scatto non è sfuggito affatto al suo ex marito. Era il lontanissimo 2002 quando...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mymindandme123 : Il compagno di Ilary Blasi raga io non so da dove partire dico solo BEATA LEI - RobyJex : Perché “Chi l’ha visto?” ha ancora tanto successo: ne parliamo questa sera fino a mezzanotte in diretta con Gianlor… - MCalcioNews : Ilary Blasi: c'era anche Bastian alla festa di compleanno della piccola Isabel ma non c'era Totti - redazionerumors : Ilary Blasi e Bastian sono più innamorati che mai: durante la festa di compleanno di Isabel, la showgirl ha present… - infoitcultura : Ilary Blasi festeggia il compleanno della piccola Isabel, accanto a lei anche Bastian Muller -