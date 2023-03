Il Vaticano si fa il suo centro commerciale privato | un affare della Madonna

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoniospadaro : #PapaFrancesco, in occasione dei 10 anni di Pontificato, ha fatto #dono ai Cardinali presenti alla messa a Santa Ma… - SurrexitVere : @angheran70 @suorcarla_sj @maledictushomo @silerenonpossum @JamesMartinSJ In compenso proprio da uno degli articoli… - superdrumm : Il #Vaticano si fa il suo centro commerciale privato. Ovviamente avrà delle offerte della madonna. - MamolkcsMamol : Il Vaticano si fa il suo centro commerciale privatoNel parking del Gianicolo un'affare della Madonna - mummy53690440 : Il Vaticano si fa il suo centro commerciale privatoNel parking del Gianicolo un'affare della Madonna -

... realizzato con un investimento di oltre 10 milioni in spazi appartenenti al(era stato ... Alinterno, i corner di circa 40 brand fra moda, accessori, food&wine. Alcuni sono arrivati grazie ...Quella immagine era l'apparizione della Madonna Addolorata che portava tra le bracciafiglio ... La notizia giunse ine Papa Leone XIII nominò un delegato Apostolico per verificarne la ......nell'istituzione religiosa e ha fatto riferimento ai cambiamenti avvenuti nello stessoper ... E ha portato ilsaluto anche il card. Adalberto Martínez Flores, arcivescovo di Asunción e ...

A due passi dal Vaticano apre Caput Mundi, il mall che guarda al Giubileo Il Sole 24 ORE

Per un’economia solidale e sostenibile” (San Paolo), scritto da suor Alessandra Smerilli, segretario del Dicastero Vaticano per il Servizio dello ... padre Paolo Benanti presenterà il suo libro ...Un progetto nato nel 2020, realizzato con un investimento di oltre 10 milioni in spazi appartenenti al Vaticano (era stato presentato in ... il viale che conduce a piazza San Pietro. Al suo interno, i ...