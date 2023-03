Il treno porta un bosco a Paderno Dugnano: 1200 alberi e 8mila metri quadrati di verde (Di mercoledì 15 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Fnm e trenord creano un bosco a Paderno Dugnano: dopo il primo intervento svolto nel 2022 a Cormano, ha preso il via il secondo cantiere di “Piantalalì”, iniziativa di piantumazione e riforestazione che interesserà complessivamente 24 Comuni attraversati dalla rete di FerrovieNord. A Paderno arrivano 1200 alberi in 8mila metri quadrati di verde Il nuovo ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il ... Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 15 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Fnm erd creano un: dopo il primo intervento svolto nel 2022 a Cormano, ha preso il via il secondo cantiere di “Piantalalì”, iniziativa di piantumazione e riforestazione che interesserà complessivamente 24 Comuni attraversati dalla rete di FerrovieNord. AarrivanoindiIl nuovo ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... broosketta : sono salita su un treno di una linea che secondo me mi porta dove devo arrivare, non ne ho la certezza chissà dove finisco raga - Laura11447069 : @Mystery81Daddy Perdo il treno che porta a paradiso città più o meno fa cosi ?? buongiorno - Lapalmauz : Lo dico alle 00:44: se dovessimo incontrare il Napoli (per loro discorso qualificazione è archiviato) Pioli li pren… - giovannisalvest : @DiaVoltaire Se il Porto aveva l'alieno che ho visto a Manchester stasera poteva mettere pure un treno davanti la porta perdeva lo stesso ?? - AlegherMaz : @GSinger88 @thomas_novello9 l'unica cosa che sbatte AJG è la porta del bagno in treno dopo aver visto fantomatici tifosi di De Sciglio -