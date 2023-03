Il treno a velocità supersonica immaginato da Elon Musk

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 15 marzo 2023) L’unico progetto diche rappresenta un tentativo di confrontarsi con il trasporto pubblico, e quindi con un progetto per la collettività, è Hyperloop. L’Hyperloop consiste in un sistema di capsule per il trasporto di merci e di passeggeri, che corrono all’interno di un tubo pressurizzato sopraelevato aquasi. Il progetto nasce come soluzione alternativa ai treni ad altanella tratta San Francisco-Los Angeles, di cuiè molto critico: “What they are proposing for California would be the slowest bullett train in the world with the highest cost per mile. They are going for records in all wrong ways”. Ma la soluzione proposta da, l’Hyperloop, non è né efficiente né sostenibile se osservata con attenzione. La capacità oraria ...