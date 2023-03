Il telescopio spaziale Webb fotografa una supernova a 15mila anni luce di distanza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : La nuova immagine del telescopio spaziale Webb #NASA #Webb #supernova - ESA_Italia : Una stella di Wolf-Rayet è un raro preludio al famoso atto finale di una stella massiccia: la supernova. In una del… - MassimoChiaram7 : RT @unitorvergata: Grazie al telescopio spaziale #JWST e l'aiuto di una lente gravitazionale un team guidato da @sara_mascia97 dottoranda @… - fuori__luogo : RT @unitorvergata: Grazie al telescopio spaziale #JWST e l'aiuto di una lente gravitazionale un team guidato da @sara_mascia97 dottoranda @… - mediainaf : RT @unitorvergata: Grazie al telescopio spaziale #JWST e l'aiuto di una lente gravitazionale un team guidato da @sara_mascia97 dottoranda @… -

Il Webb continua a stupire. Questa volta iltargato Nasa ha immortalato gli ultimi istanti di vita di una stella, appena prima (almeno in termini astronomici) della sua esplosione in supernova . Si tratta della stella WR 124 ...Quando è entrato in funzione nel 2022, ilJames Webb si è immediatamente distinto per la ricchezza delle prime immagini restituite, che sin da subito hanno attirato astronomi e appassionati di tutto il globo. Tra le prime ...La stella di cui parla l'astrofisica americana che lavora al progetto delJames Webb si chiama WR 124 e si trova a 15.000 anni luce dalla Terra nella costellazione del Sagittario. ...

Il telescopio spaziale James Webb ha osservato una stella pronta per esplodere in supernova Alive Universe Today

