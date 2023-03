Il sindaco Manfredi | «Peccato | doveva essere una giornata di festa»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ildi Napoli, Gaetano, ha commentato all’Ansa gli episodi di violenza che hanno visto protagonisti gli ultras del Napoli e dell’Eintracht. Le due squadre questa sera si sfideranno al Maradona per decretare chi approderà ai quarti di Champions League. In relazione ai fatti avvenuti nelle serata di ieri, ilha dichiarato: «Sono in contatto continuo con il prefetto e con il questore. Spero che la situazione possagestita senza danni alla città. Oggi deveuna grandedie di sport e mi auguro che questi comportamenti violenti non incidano sulla sicurezza dei cittadini». Il riferimento è anche agli episodi di questa mattina, quando un gruppo di tifosi tedeschi si è riunito in corteo (non ...