Il riconoscimento alla nascita dei figli delle coppie omosessuali? Biopolitica, non fascismo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Noi foglianti previdenti lo abbiamo messo a tema da tempo: nell’attuale divaricata situazione socio-cultural-politica anche in Italia, come è già in altri paesi, i temi della Biopolitica diventeranno temi della politica tout-court. E’ un bene, poi dipende come si fa. Tre giorni fa il prefetto di Milano ha imposto al Comune di interrompere il riconoscimento alla nascita dei figli delle coppie omosessuali: il sindaco Beppe Sala aveva deciso rilasciare i certificati perché lo stato ancora non ha legiferato in materia. Ieri, la commissione Politiche europee del Senato ha bocciato la proposta di regolamento europeo per il riconoscimento dei diritti dei figli di coppie gay e l’adozione di un ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Noi foglianti previdenti lo abbiamo messo a tema da tempo: nell’attuale divaricata situazione socio-cultural-politica anche in Italia, come è già in altri paesi, i temi delladiventeranno temi della politica tout-court. E’ un bene, poi dipende come si fa. Tre giorni fa il prefetto di Milano ha imposto al Comune di interrompere ildei: il sindaco Beppe Sala aveva deciso rilasciare i certificati perché lo stato ancora non ha legiferato in materia. Ieri, la commissione Politiche europee del Senato ha bocciato la proposta di regolamento europeo per ildei diritti deidigay e l’adozione di un ...

