Il retroscena | “Ho incontrato Kim dopo l’Atalanta Ecco come sta”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Carmine Martino rivela un: haKim che gli ha dettosono le sue condizioni Carmine Martino rivela di averKim Min Jae. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, il giornalista ha infatti svelato: “HoKim Min Jaela partita controe gli ho chiestostesse. Non ho dubbi sul suo stato fisico, molto dipenderà da lui questa sera contro l’Eintracht, ma Kim è un vero combattente e sicuramente non si tirerà indietro”. Ha evidenziato il giornalista attraverso l’intervista odierna rilasciata ai microfoni dell’emittente ufficiale del Napoli. Per Martino sia Kim che Meret saranno titolari in Napoli-Eintracht ...

"Ho incontrato Kim Min Jae dopo la partita contro l'Atalanta e gli ho chiesto come stesse", lo ha rivelato il giornalista Carmine Martino, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso della ...