Il problema non sono QT Marshall e Powerhouse Hobbs (Di mercoledì 15 marzo 2023) C'è stata tanta polemica dopo il finale dello scorso Dynamite. La vittoria di Powerhouse Hobbs è piaciuta a pochi, in particolare sia per com'è avvenuta e sia ai danni di chi è avvenuta. Ma il problema in questo caso non sono né il nuovo campione, né il suo alleato QT Marshall – che si è liberato della zavorra della Factory giusto in tempo. Si tratta di una accoppiata molto buona per il midcarding, nell'ottica di far crescere l'ex membro del Team Taz in una ulteriore prospettiva. Rendendo più solidi i progressi effettuati in questi mesi: oggi non è più il wrestler un po' goffo, un po' legnoso, un po' smemorato che abbiamo visto sin dall'inizio. Come dice qualcuno, la coppia Hobbs-Marshall può tenere il titolo TNT anche per un anno. Potrebbe diventare la ...

