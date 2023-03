Il primo faccia a faccia tra Meloni e Schlein è sul salario minimo

Leggi su agi

(Di mercoledì 15 marzo 2023) AGI - Una polarizzazione di fatto, quella tra Giorgiaed Elly, le due leader sulle quali sono puntati ormai da settimane i fari dei media non solo italiani. Di entrambe si sono occupati quotidiani come il New York Times o il The Guardian. Entrambe, a dar retta ai sondaggi, stanno vivendo una "luna di miele" con gli italiani:con gli elettori di centrodestra,con quelli del Partito Democratico. Date queste premesse, l'appuntamento di oggi alla Camera è di quelli da segnare in rosso sul calendario.si presenterà in Aula a Montecitorio, alle 15,00, per rispondere a interrogazioni e interpellanze. Fra queste c'è proprio quella del Partito Democratico che sarà illustrata dalla segretaria. Di fatto, è ila ...