Il primo «duello» alla Camera tra Schlein e Meloni che non c' è stato

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Era una giornata attesae non solo perché era evidente che nel famoso «question time» si sarebbe tornato a parlare di migranti con le immancabili accuse all’esecutivo (le medesime ascoltate più volte in questi giorni che non tacciono nemmeno davanti ai responsabili della Guardia Costiera….); quello di oggi infatti era ilfaccia-a-faccia tra la fresca di elezione neo segretario del Partito Democratico, Elly, ed il Presidente del Consiglio, Giorgia, il simbolo del nuovo potere rosa della politica italiana. Beh, chi si aspettava fuochi artificiali è rimasto deluso. E forse, ègiusto così. Soprattutto perché laall’inizio del suo intervento ha evidenziato unodi tensione ed agitazione, con il fiato quasi ...

Attacchi e contro attacchi, gruppi 'trascinati' nel supporto dei leader, g esti plateali di disapprovazione per l'avversario. A Montecitorio va in scena sul salario minimo ilin Aula tra la neo segretaria Pd Elly Schlein e Giorgia Meloni . La segretaria dem, tra Chiara Gribaudo e Debora Serracchiani , esordisce richiamando la premier che prendeva appunti, ma ...Va in scena nell'aula della Camera iltra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, con la neo segretaria del Pd che approfitta del question time per denunciare la "incapacità", la "insensibilità" e "l'approssimazione" della presidente ...La premier chiude sulpunto (ma ho un approccio pragmatico, non ideologico', dice, mentre ... Il'garbato' lascia freddi gli uomini dei rispettivi schieramenti. Le protagoniste, in aula, ...

Roma, 15 mar. (askanews) - Va in scena nell'aula della Camera il primo duello tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, con la neo segretaria del Pd che approfitta del question time per denunciare la ...ALLA CAMERA IL PRIMO DUELLO SCHLEIN-MELONI. Oggi a Montecitorio è andata in scena la prima prova di scontro diretto tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. L’occasione è stata un question time alla Camera.