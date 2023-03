Il pianeta dell’amore nel segno di Terra ispira una visione rassicurante del femminile (Di mercoledì 15 marzo 2023) Arriva giovedì sera infilandosi dentro a un 16 marzo che profuma di buono. Ad attenderla sulla soglia ci sono i segni di Terra. Il Toro e la Vergine la abbracciano felici. Persino la Luna in Capricorno, vincendo la sua riservatezza, riesce ad esclamare: “Finalmente!”. Miniatura di Venere dal “Libro delle Sorti” (1482) di Lorenzo Spirito Gualtieri (foto Getty Images). Venere in Toro è molto bella, ma quello che colpisce è la sua aria solida, rassicurante. Marte in Gemelli scalpita, tra una settimana dovrà passare nel Cancro e vorrebbe più tempo per sedurla ma sa perfettamente che con lei non si scherza. Venere in Toro non ama flirtare. È femminile e resistente. Vuole conferme affettive, ha bisogno di una condivisione sentimentale duratura. Pronta a ricambiare con una femminilità tradizionale che ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 15 marzo 2023) Arriva giovedì sera infilandosi dentro a un 16 marzo che profuma di buono. Ad attenderla sulla soglia ci sono i segni di. Il Toro e la Vergine la abbracciano felici. Persino la Luna in Capricorno, vincendo la sua riservatezza, riesce ad esclamare: “Finalmente!”. Miniatura di Venere dal “Libro delle Sorti” (1482) di Lorenzo Spirito Gualtieri (foto Getty Images). Venere in Toro è molto bella, ma quello che colpisce è la sua aria solida,. Marte in Gemelli scalpita, tra una settimana dovrà passare nel Cancro e vorrebbe più tempo per sedurla ma sa perfettamente che con lei non si scherza. Venere in Toro non ama flirtare. Èe resistente. Vuole conferme affettive, ha bisogno di una condisentimentale duratura. Pronta a ricambiare con una femminilità tradizionale che ...

