Il Peppy Night Live Summer Tour in scena a Un’Estate da BelvedeRE: le info (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Peppy Night Live Summer Tour arriva al BelvedeRE di San Leucio, a Caserta. L’esilarante show di Peppe Iodice andrà in scena il 15 giugno 2023 nell’ambito dell’ottava edizione del festival Un’Estate da BelvedeRE, diretto da Massimo Vecchione e organizzato da Lwr S.r.l., in partenariato con il Comune di Caserta. I biglietti per assistere allo spettacolo prodotto da Claudio Malfi e distribuito da L’Azzurra Spettacoli saranno in vendita sui circuiti ufficiali Ticketone e Go2 dal 16 marzo alle ore 15. Quattro i settori disponibili: poltronissima vip 35 euro + prevendita, poltronissima 30 euro + prev, poltrona euro 27 euro + prev e platea 22 euro + prev. Il programma televisivo che ha rivoluzionato la tv ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIlarriva aldi San Leucio, a Caserta. L’esilarante show di Peppe Iodice andrà inil 15 giugno 2023 nell’ambito dell’ottava edizione del festivalda, diretto da Massimo Vecchione e organizzato da Lwr S.r.l., in partenariato con il Comune di Caserta. I biglietti per assistere allo spettacolo prodotto da Claudio Malfi e distribuito da L’Azzurra Spettacoli saranno in vendita sui circuiti ufficiali Ticketone e Go2 dal 16 marzo alle ore 15. Quattro i settori disponibili: poltronissima vip 35 euro + prevendita, poltronissima 30 euro + prev, poltrona euro 27 euro + prev e platea 22 euro + prev. Il programma televisivo che ha rivoluzionato la tv ...

