Il Pd di Elly Schlein sta coi ladri | sinistra travolta da questa foto

Qualche anno fa, nella civilissima Amsterdam, il produttore cinematografico Anthony van der Meer, dopo aver subito il furto del proprio smartphone, installò nel nuovo telefonino un diabolico antifurto: un'applicazione che, all'insaputa del ladro, ne filmava le gesta e lo geolocalizzava via gps. Ne fece un cortometraggio, Find my Phone, anatomia d'un furto all'insaputa del borseggiatore. Il suo esprit creativo venne applaudito da cittadini, forze dell'ordine e politici. A Milano, oggi, Antony sarebbe considerato un pericoloso violatore della privacy dei ladri sui tram. Non disturbate il borseggiatore. Eppure, anche qui esplode la creatività. C'è un che di dadaista, uno sbuffo di surrealismo perfino nella denuncia della consigliera comunale dem Monica J. Romano, via social, contro «l'abitudine di chi filma persone sorprese a rubare sui mezzi Atm (i tram e le metro ...

