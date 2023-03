Il parlamento europeo approva il Data Act: cosa c’è da sapere (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il parlamento europeo ha approvato il Data Act ieri 14 marzo. Ma perchè è così importante questa notizia? La legislazione ha stabilito regole per la condivisione equa dei dati generati da “prodotti connessi o servizi correlati”, come l’IoT, l’Internet delle cose e le “macchine industriali”. L’80% dei dati industriali generati non vengono utilizzati, ha dichiarato il parlamento europeo, e questo incoraggerebbe un maggiore utilizzo di tali risorse per addestrare algoritmi a prezzi più bassi. La legge contiene disposizioni per proteggere i segreti commerciali ed evitare trasferimenti illegali di dati e stabilisce i requisiti per gli Smart Contract delle parti che offrono dati condivisibili, tra cui “risoluzione e interruzione sicure”: “Il contratto intelligente deve includere funzioni ... Leggi su blockworld (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilhato ilAct ieri 14 marzo. Ma perchè è così importante questa notizia? La legislazione ha stabilito regole per la condivisione equa dei dati generati da “prodotti connessi o servizi correlati”, come l’IoT, l’Internet delle cose e le “macchine industriali”. L’80% dei dati industriali generati non vengono utilizzati, ha dichiarato il, e questo incoraggerebbe un maggiore utilizzo di tali risorse per addestrare algoritmi a prezzi più bassi. La legge contiene disposizioni per proteggere i segreti commerciali ed evitare trasferimenti illegali di dati e stabilisce i requisiti per gli Smart Contract delle parti che offrono dati condivisibili, tra cui “risoluzione e interruzione sicure”: “Il contratto intelligente deve includere funzioni ...

