Ilè che in Italia, invece, ci sono tantissimi ragazzi che la maglia della Nazionale non la possono indossare: sono nati qui, parlano italiano, spesso pure con un forte accento regionale, ......di questa vicenda è che questo non sembra un problema del tutto nuovo o recente, per il nostro movimento. E non c'è bisogno di andare a ripescare il record di Gigi Riva, i 35 gol in......con qualche colpa anche del portierone, criticatissimo in Francia), la prossima stagione possa trasferirsi alla Juventus , a cui è accostato periodicamente più o meno dal 2018. Ilè ...

Il paradosso azzurro: oriundi in Nazionale sì, i figli di immigrati nati in Italia no La Gazzetta dello Sport

Anche quelli che il nostro Paese non l’hanno mai visto. Il paradosso è che in Italia, invece, ci sono tantissimi ragazzi che la maglia della Nazionale non la possono indossare: sono nati qui, parlano ...Simone Pafundi, giovane talento dell'Udinese, è vicino alla convocazione di Mancini in Nazionale, nonostante solo 20 minuti giocati quest'anno ...