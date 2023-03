Il padre “Eroe” di Richard Gere muore mesi dopo aver festeggiato il suo 100° compleanno in un ristorante locale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Richard Gere è in lutto per la morte di suo padre, Homer, che è morto all’inizio del mese, all’età di 100 anni. Secondo quanto riportato, Homer Gere, un volontario della comunità di North Syracuse, è venuto a mancare mercoledì, 11 marzo a Downstate, New York. A quanto pare, Homer era incredibilmente coinvolto nella vita del figlio e lo ha ispirato a lottare per raggiunGere grandi cose, prima della carriera che avrebbe visto Richard scalare le altissime vette e arrivare in cima al mondo dell’intrattenimento. La morte di Homer è stata confermata dalla moglie di Richard, Alejandra, il 4 marzo, quando ha comunicato e condiviso su Instagram la storia della sua vita. Il suo post iniziava così: “Homer George Gere, un attivista della comunità di ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 15 marzo 2023)è in lutto per la morte di suo, Homer, che è morto all’inizio del mese, all’età di 100 anni. Secondo quanto riportato, Homer, un volontario della comunità di North Syracuse, è venuto a mancare mercoledì, 11 marzo a Downstate, New York. A quanto pare, Homer era incredibilmente coinvolto nella vita del figlio e lo ha ispirato a lottare per raggiungrandi cose, prima della carriera che avrebbe vistoscalare le altissime vette e arrivare in cima al mondo dell’intrattenimento. La morte di Homer è stata confermata dalla moglie di, Alejandra, il 4 marzo, quando ha comunicato e condiviso su Instagram la storia della sua vita. Il suo post iniziava così: “Homer George, un attivista della comunità di ...

